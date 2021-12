Près de Lyon : l'auteur de rodéos s'enfuit mais la police le retrouve grâce à ses vidéos sur les réseaux sociaux

La police n'avait, dans un premier temps, pas pu interpeller un jeune individu le 21 novembre dernier alors qu'il réalisait des rodéos urbains sur la commune de Saint-Priest. Pas plus que les 27 et 28 novembre, toujours sur le même secteur de la place Claude Farrère. Car à chaque fois, l'adolescent arrivait à prendre la fuite sur sa moto non homologuée.

C'est finalement en le retrouvant sur les réseaux sociaux que les enquêteurs ont pu l'identifier et l'interpeller ce mardi. L'individu âgé de 16 ans et originaire de Vaulx-en-Velin avait effectivement posté plusieurs vidéos de lui lors de ses rodéos.

Lors de sa garde à vue, il a reconnu les faits. Il sera présenté à un juge des enfants ce mercredi.