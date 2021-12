OL : une victoire face aux Rangers "pour la confiance"

Si ce match est en sans enjeu sur le plan comptable, il reste primordial de le gagner pour Lyon : "Il y a beaucoup à gagner pour nous. On peut gagner un sixième match d'affilée en Europe et on veut ce record. Cela pourra donner de la confiance à l'équipe", a expliqué Peter Bosz en conférence de presse d'avant-match.

Et sur cette question de confiance, le chantier est titanesque, à trois jours d'un déplacement capital à Lille. Après la claque reçue à Rennes, la défaite face à Reims et le nul à Bordeaux, l’entraineur lyonnais veut montrer que son équipe peut "gagner des matchs tout en jouant équilibré".

"Forcément, on veut gagner tous les matchs, même si on sait qu'on est qualifié. Il n'y a rien de mieux qu'un match de coupe d'Europe pour se remettre dans le bon sens", a de son côté réagi Moussa Dembélé, appelant ses coéquipiers "à sortir ensemble de cette mauvaise passe".

