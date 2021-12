Ligue des Champions : l’OL Féminin en quart de finale après avoir écrasé Lisbonne (5-0)

Ce jeudi soir, l’OL Féminin affrontait le Benfica Lisbonne pour un nouveau match de poule de Ligue des Champions. Le festival a débuté dès la 34eme seconde avec un premier but d’Ada Hegerberg. Juste avant la mi-temps, l’internationale norvégienne inscrira même un second but, son 50e en C1 sous les couleurs lyonnaises ! Score final 5 à 0 grâce, aussi, aux buts de Wendie Renard, Griedge Mboc et Signe Bruun.

Grâce à ce nouveau succès, l’OL Féminin est officiellement qualifié pour les quarts de finale de la compétition européenne. Pour assurer la première place du groupe, il faudra de nouveau gagner mercredi prochain à domicile face aux suédoises du Häcken.