Lyon : où acheter les meilleures bûches de Noël ?

Lyon Can Do It nous propose de découvrir les adresses lyonnaises les plus gourmandes pour acheter votre bûche de Noël 2021 à Lyon :

• Bernachon



Adresse : 42 Cours Franklin Roosevelt, 69006 Lyon

36 euros pour 4 personnes / 54 euros pour 6 personnes / 72 euros pour 8 personnes

https://www.bernachon.com

• Sève



Adresses : 29 Quai Saint-Antoine, 69002 Lyon / 102 Cours Lafayette, 69006 Lyon

A partir de 46 euros pour 6 personnes

https://www.chocolatseve.com

• Guillaume Flochon



Adresse : 26 bis rue Masaryk, 69009 Lyon

28 euros pour 4/5 personnes et 37 euros pour 6/7 personnes

https://patissier-chocolatier-lyon.fr

• Christelle en cuisine



Adresse : 174 avenue des frères lumières, 69008 Lyon

20 euros pour 3/4 personnes et 35 euros pour 6/8 personnes

https://www.christelleencuisine.fr

• InterContinental



Adresse : 20 quai Jules Courmont, 69002 Lyon

85 euros pour 8 personnes

https://lyon.intercontinental.com

• Maison Pignol



Adresses : 8 place Bellecour, 69002 Lyon / 48 rue Vendôme, 69006 Lyon

26 euros pour 4/5 personnes, 37 euros pour 6/7 personnes, 49 euros pour 8/10 personnes

https://www.pignol.fr

• Sébastien Bouillet



Adresse : 15 place de la Croix-Rousse, 69004 Lyon

38 euros pour 6 personnes

https://www.chocolatier-bouillet.com

• Dorner Frères



Adresse : 91 boulevard des Belges, 69006 Lyon

24,80 euros pour 4 personnes, 38 euros pour 6/8 personnes, 60 euros la bûche signature Lion de Lyon

https://www.dorner-freres.fr

• PAGE, Glaces & Gâteaux



Adresse : 51 rue de la Thibaudière, 69007 Lyon

36 euros pour 4/6 personnes

https://boutique-page.com

• Alain Rolancy



Adresse : 16 Grande rue de la Croix-Rousse, 69004 Lyon

Instagram : @patisserie_rolancy_lyon

• Délices des sens



Adresse : 12 boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon

31,80 euros pour 6 personnes

https://www.chocolat-delices-des-sens.com

• Maison Tourtiller



Adresse : 4 Cours Franklin Roosevelt, 69006 Lyon

https://tourtiller.com

• Maison Antoine



Adresse : 18 Quai Saint-Antoine, 69002 Lyon

28 euros pour 4 personnes, 42 euros pour 6 personnes

https://lamaisonantoine.fr