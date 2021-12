Prison de Lyon-Corbas : les téléphones portables des détenus enfin neutralisés par des brouilleurs d'ondes mi-2022 ?

Many GT se filme en tenue jaune et noire à l’aide de son téléphone portable, et partage la vidéo à ses complices rappeurs. Le leader des Daltons est pourtant incarcéré depuis des semaines à la prison de Lyon-Corbas. Depuis sa cellule, il a donc trouvé le temps de se procurer un cellulaire et n’a eu aucun mal à l’exploiter.

Et ce n’est que la partie émergée de l’iceberg, car des dizaines de détenus se filment chaque jour et alimentent les réseaux sociaux, et notamment Snapchat, en petits films.

Pour beaucoup de commentateurs, c’est l’indignation. Si la lutte contre le trafic de portables en interne est si compliquée, pourquoi ne pas brouiller les ondes ? Après tout, le personnel pénitentiaire laisse ses affaires dans des casiers à l’entrée et ne communique qu’à l’aide de radios type talkie-walkie aux fréquences bien désignées.

Et Nicole Belloubet, ministre de la Justice en 2018, avait promis que l’ensemble des prisons françaises seraient équipées. Depuis, 125 millions d’euros minimum ont été dépensés, pour des résultats peu concluants.

Le problème, c’est que de tels appareils sont coûteux. Mais surtout qu’ils deviennent obsolètes à vitesse grand V puisque les générations de standards de téléphonie mobile évoluent. Un brouilleur efficace contre la 4G ne l’est pas forcément avec la 5G. Et rares sont aujourd’hui les appels passés autrement qu’avec des applications type WhatsApp, qui utilisent le Web mobile.

Lors d'une visite impromptue de la prison réalisée la semaine dernière avec le sénateur LR du Rhône Etienne Blanc, les journalistes de LyonMag ont pu constater que leurs téléphones fonctionnaient encore parfaitement. Le directeur Daniel Willemot nous a alors confirmé qu’aucun dispositif n’était actuellement déployé à Corbas. Mais qu’un brouillage efficace serait installé mi-2022. Efficace même contre la 5G ?

Des manifestations à craindre ?

Reste à connaître la réaction des détenus lyonnais. Mi-septembre, une manifestation avait éclaté au sein de la prison de Rennes-Vezin où des brouilleurs venaient d’être installés. Vingt-cinq prisonniers avaient refusé de regagner leurs cellules après la promenade, tandis que d’autres tentaient d’incendier lesdits boîtiers.

Quelques mois auparavant, c’est à la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses que la même protestation devait être matée. Outre le refus de regagner les cellules, des détenus simulaient des maux de tête provoqués selon eux par les brouilleurs.

A.A.

La visite de la rédaction de LyonMag à la prison de Lyon-Corbas fera l'objet d'un dossier plus complet à retrouver dans notre prochain numéro de janvier, disponible en kiosques dès le 29 décembre.