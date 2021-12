Municipales à Givors : victoire de Mohamed Boudjella qui retrouve son écharpe de maire

Ce dimanche, le second tour opposait dans une triangulaire le maire sortant à sa prédécesseure communiste Christiane Charnay et au candidat de droite/extrême-droite Fabrice Riva. Mohamed Boudjellaba est arrivé en tête avec 50,75% des voix, il devance Christiane Charnay (31,2%) et Fabrice Riva (18,04%).

Avec ce score, l'édile se paye le luxe d'avoir une majorité plus importante qu'en 2020 : de 22 sièges, Mohamed Boudjellaba passe à 27 ! Christiane Charnay passe de 4 à 5 et Fabrice Riva en obtient 3.

Comme au premier tour, la participation a été faible. Dimanche dernier, 39,49% des inscrits givordins votaient. Ils n'ont été que 38,93% au second tour.

Dès 20h, les soutiens de Mohamed Boudjellaba l'acclamaient devant son local de campagne où ils étaient réunis.

Pour rappel, le scrutin de 2020 avait été annulé par le Conseil d’Etat après un recours déposé par Christiane Charnay. L’ancienne édile communiste, battue de 29 voix par son adversaire soutenu par les écologistes, avait indiqué que deux bureaux de vote avaient été perturbés par des individus appelant à voter pour Mohamed Boudjellaba.

L'édile va retrouver sa mairie de Givors et va pouvoir reprendre le travail engagé durant ses 15 premiers mois de mandat, qui ont marqué une rupture avec plusieurs décennies de communisme. "On a fait les choses pour l'intérêt général, nous indiquait Mohamed Boudjellaba dans les Coulisses du Grand Lyon le 1er décembre dernier. C'est uniquement cela qui nous a guidé. (...) Et nous avons fait beaucoup de choses. On a doublé les effectifs de police municipale, créé une brigade propreté, fait des achats, arrêté la bétonnisation de la ville, créé des classes vertes pour les enfants de CP-CE1 et des animations tout l'été..."

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, s'est dit "très heureux de pouvoir continuer à travailler avec Mohamed Boudjellaba pour améliorer le quotidien des givordines et givordins".

Bravo à Mohamed Boudjellaba et à toute l'équipe @CEGivors2020, réélection à plus de 50%.



Heureux de vous voir poursuivre l'action à #Givors pour l'écologie et la justice sociale dans les mois et années qui viennent ! pic.twitter.com/iEwuSEsLIf — Julien Bayou (@julienbayou) December 12, 2021

Je félicite Mohamed Boudjellaba et sa liste @CEGivors2020 pour leur réélection à la mairie de #Givors. Comme avec les autres maires de ma circonscription je lui apporterai mon soutien pour les dossiers présentés par la ville dès lors que des crédits d’État pourront être mobilisés pic.twitter.com/bXjbV0lxnk — Jean-Luc FUGIT (@Jean_LucFUGIT) December 12, 2021

En direct du local de campagne à Givors, avec @CEGivors2020 , Mohamed Boudjellaba et l’équipe de Construisons Ensemble … une victoire franche qui va permettre d’avancer librement pour Givors et ses habitants ! pic.twitter.com/8AdOjnjLHF — JeanCharles Kohlhaas (@JCKohlhaas) December 12, 2021