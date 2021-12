Mohamed Boudjellaba : "Les habitants de Givors jugeront le travail que l'on a fait durant 15 mois"

Ce dimanche, les habitants de Givors doivent revoter. L'élection municipale de 2020 ayant été annulée, Mohamed Boudjellaba a rendu son écharpe mais tentera de la retrouver. "On a fait les choses pour l'intérêt général. C'est uniquement cela qui nous a guidé. Les Givordins jugeront le travail que l'on a fait durant 15 mois. Et nous avons fait beaucoup de choses. On a doublé les effectifs de police municipale, créé une brigade propreté, fait des achats, arrêté la bétonnisation de la ville, créé des classes vertes pour les enfants de CP-CE1 et des animations tout l'été...", détaille l'ancien édile soutenu par les écologistes.

Mohamed Boudjellaba est même allé jusqu'à se rendre à la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour obtenir des aides financières. "En termes de sécurité, ça ne me pose aucun problème. Il faut des moyens car la situation à Givors était catastrophique", assume-t-il.

"Givors doit avoir sa place dans la Métropole", martèle celui qui veut continuer à travailler avec Bruno Bernard et Laurent Wauquiez, notamment sur l'emploi et les transports, en particulier sur la réouverture de la ligne de tram-train Brignais-Givors.

"Face aux bouchons de Givors, comme il n'y a pas l'A45, l'une des réponses peut être un téléphérique", conclut également Mohamed Boudjellaba.

