Requête rejetée pour le maire de Givors qui réclamait à la Région sa subvention de 2,4 millions d'euros

Ce lundi, le tribunal lyonnais a rejeté la requête de cette dernière. L'édile Mohamed Boudjellaba souhaitait obliger la collectivité présidée par Laurent Wauquiez à verser sa part prévue dans le projet de réhabilitation du quartier des Vernes. Ce sont 2,4 millions d'euros, sur les 50 millions au total, qui manquent à l'appel et que la Région Auvergne-Rhône-Alpes n'a toujours pas débloqué malgré son inscription au Contrat Plan Etat-Région 2015-2020.

Les arguments de Laurent Wauquiez ont été entendus. La Région se défendait en expliquant que cette promesse de subvention de 2,4 millions d'euros à la commune de Givors n'aurait pu être signée et activée que par la commission permanente. Or, le dossier n'est jamais allé plus loin dans son processus de validation.

De plus, le versement ne pouvait se faire que sous certaines conditions, dont la plupart n'ont pas été remplies par la mairie givordine. Le chantier des Vernes a pris beaucoup de retard, notamment à cause de la crise sanitaire.

2/2 la ville n'a pas les moyens de se substituer à la région. Je ne force pas la région mais je lui demande juste de respecter ses engagements.... — Mohamed Boudjellaba (@CEGivors2020) March 11, 2023

Cette décision de justice fera-t-elle jurisprudence sur le territoire ? Plusieurs communes d'Auvergne-Rhône-Alpes en attente de subventions régionales attendaient de voir à quelle sauce la requête de Mohamed Boudjellaba allait être mangée. Le rejet les aura peut-être refroidis.

Mise à jour avec la réaction de la mairie de Givors : "La Ville de Givors a pris connaissance de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon le 19 juin 2023 dans le dossier l’opposant à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, concernant le refus de la Région de verser la subvention qu’elle avait promise pour la rénovation du centre commercial et de services du quartier des Vernes. Si cette décision a considéré que les conditions requises pour l’octroi d’une provision en référé n’étaient pas remplies, la Ville est fondée à saisir le Tribunal administratif d’une requête au fond afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice que la Région lui a fait subir en ne respectant pas sa promesse et les engagements qu’elle avait pris, après délibération de la Commission Permanente, pour soutenir les habitants et les commerçants des quartiers populaires. Cette requête au fond sera déposée prochainement devant le Tribunal administratif afin de faire valoir les droits de la Ville de Givors", réagit la mairie dans un communiqué de presse.