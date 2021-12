Ligue 1 : Anthony Lopes (OL) nommé pour le joueur du mois de décembre

Puisque l'Olympique Lyonnais va mal depuis plusieurs semaines, il n'est pas rare qu'Anthony Lopes soit le héros des rencontres. "J'essaie d'aider l'équipe au maximum et quand il faut mettre la main à la pâte, on essaie de faire du mieux possible", déclarait-il après le match contre Lille dimanche dernier.

Et après plusieurs prestations de haute volée, le portier portugais âgé de 31 ans a été logiquement nommé pour le trophée UNFP du joueur du mois de décembre en Ligue 1.

Anthony Lopes sera opposé au buteur de Rennes, Gaëtan Laborde, et à l'ailier de Brest Romain Faivre.

Le public vote en ligne. Anthony Lopes succèdera-t-il à son coéquipier brésilien Lucas Paqueta, joueur du mois d'octobre ?