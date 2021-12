Lyon : appel à témoins après l'accident voiture-trottinette

Les faits se sont déroulés vendredi dernier aux alentours de 22h dans le 6e arrondissement de Lyon. A l'intersection du cours Lafayette et du boulevard Jules Favre, le conducteur d'un véhicule Renault Mégane blanc a percuté un jeune homme qui circulait en trottinette sur une piste cyclable.

Les trois occupants de la voiture, âgés de 18 à 25 ans, avaient pris la fuite avant finalement de revenir sur place et d'être interpellés. La victime, sévèrement touchée, avait finalement pu quitter l'hôpital le lendemain.

Toute personne ayant assisté à l'accident peut contacter la Brigade accident et des délits routiers au 04 72 82 15 41 ou au 04 72 82 15 39 aux heures ouvrables et via le 17 le soir et le week-end.