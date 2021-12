Ligue des Champions : l'OL féminin veut valider sa première place face au BK Häcken

Après leur victoire 3-0 à l'aller, les Lyonnaises comptent bien l'emporter face aux Suédoises pour valider la première place de leur groupe.

"On souhaite gagner ce dernier match avant la trêve et avoir cette première place. Malgré la fatigue, nous sommes prêtes", a assuré Ellie Carpenter en conférence de presse d'avant-match mardi. La défenseure australienne de 21 ans entend aider le club à retrouver sa culture de la gagne.

"Le piège serait de croire que le match va être facile", a de son côté prévenu Sonia Bompastor. La coach de l'OL qui appelle ses joueuses "à mettre les ingrédients d'un match de Ligue des Champions" : "On aura une équipe qui n'a plus rien à jouer et qui aura à cœur de terminer sur une bonne note".

La suite, l'OL féminin n'y pense pas encore. "Mais peu importe l'adversaire, l'équipe sera prête", a affirmé Ellie Carpenter.

On l'aura compris : Lyon, qui a remporté sept titres européens, compte bien prendre sa revanche après son élimination prématurée la saison dernière.