SNCF : trafic "très dégradé" ce week-end pour les TGV Sud-Est

Cela fait suite à l'échec des négociations qui avaient lieu ce mercredi matin entre la direction et les organisations syndicales et portant sur la question de la revalorisation salariale.

La circulation des TGV sera donc fortement perturbée, notamment sur l'axe Paris-Lyon-Marseille. Cette grève intervient pour le début des vacances de Noël et alors que plusieurs millions de voyageurs sont attendus dans les gares.

Les prévisions trafic n'ont pas encore été communiquées.