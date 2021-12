Lyon : le quartier de La Plaine-Santy candidat pour l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue durée

Situé dans le 8e arrondissement, ce quartier compte 7000 habitants dont au moins 400 sont privés durablement d'emploi.

"Ce projet confirme l’engagement de l’exécutif en matière d’emploi et d’insertion, en s’inscrivant dans la continuité du projet porté par les habitantes et habitants, associations, entreprises et élus fortement mobilisés", indique la Ville de Lyon dans un communiqué.

"Le développement du Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée sur ce quartier de La Plaine Santy est en pleine cohérence avec la rénovation urbaine en cours. Une partie très importante de la population de ce quartier est en grande précarité et il est essentiel de redonner par le travail confiance et dignité à ces habitants et d’enclencher une dynamique positive sur Langlet Santy. Le périmètre choisi pour ce projet est aussi l’occasion de refaire lien entre la partie résidentielle du quartier et la cité Maurice Langlet", a expliqué Olivier Berzane, le maire du 8ème arrondissement de Lyon.