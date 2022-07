Métropole de Lyon : Saint-Fons et le quartier Arsenal-Carnot-Parmentier, nouveau Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

Le maire de la commune a déjà la promesse de l'arrivée d'un tramway. Voilà que Saint-Fons va accueillir l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD).

Comme son nom l'indique clairement, le dispositif lancé en 2016 s'adresse en priorité aux personnes volontaires privées d'emploi depuis plus d'un an.

Le quartier Arsenal-Carnot-Parmentier de Saint-Fons, particulièrement concerné par la problématique du chômage, a été sélectionné. "C’est la récompense d’un projet collectif engagé depuis plus d’un an et porté par l’ensemble des acteurs du territoire : des habitants investis, des associations mobilisées, des partenaires dynamiques (État et Métropole) et des acteurs nationaux qui s’impliquent au niveau local. Aujourd’hui, c’est aux personnes éloignées de l’emploi que nous pensons. Le chômage n’est pas une fatalité. L’expérimentation de Saint-Fons est une opportunité unique venue du territoire et pour le territoire", a estimé Christian Duchêne dans un communiqué de presse.

Arsenal-Carnot-Parmentier deviendra le 3e TZCLD de l'agglomération après le quartier Saint-Jean à Villeurbanne et le quartier de La-Plaine Santy dans le 8e arrondissement de Lyon.

"D’autres candidatures s’annoncent encore : celles du quartier Les Brosses à Villeurbanne, du territoire de Rillieux-La-Pape, du territoire de Givors-Grigny et du territoire de Vénissieux, révèle Bruno Bernard. La Métropole se réjouit de cette dynamique et poursuivra son engagement en faveur du développement des coopérations entre les territoires zéro chômeur, afin de démultiplier les outils au service de l’insertion des publics éloignés de l’emploi".