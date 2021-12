Lyon : avec ses cabanes à histoires, le musée des Confluences sort de ses murs

A partir de ce vendredi, quatre cabanes à histoires vont être installées dans plusieurs lieux de la Métropole.

Ces dispositifs sonores "accessibles à tous et conçus telles des bulles de respiration" seront déployés dans l'espace public et proposeront "une immersion dans un paysage sonore, le temps d'une courte histoire de 6 à 8 minutes". "Ces petits récits s'appuient sur plusieurs objets emblématiques des collections du musée des Confluences : un squelette de baleine, une coiffe amazonienne kayapõ, une ammonite irisée et une armure de samouraï", précise la direction du musée.

Chaque histoire invitera le public "à réenchanter son rapport au monde et à ses cultures en se rapprochant des bruits de la terre et de la nature, tout en s'interrogeant sur de grands enjeux d'aujourd'hui".

Pour leur première rotation, les cabanes seront installées dans le centre d'hébergement d'urgence les Grandes Voisines à Francheville, à la mairie du 7e arrondissement, dans le Cristal du musée des Confluences et en gare de la Part-Dieu. Ces cabanes à histoires changeront de lieux tous les trois à six mois.