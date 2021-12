Le président de la Biennale de Lyon claque la porte et s’en prend aux écologistes

Après le départ de Dominique Hervieu, qui quittera la Biennale et la Maison de la Danse en février prochain pour rejoindre l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, c’est une nouvelle défection qui s’opère. Celle de François Bordry, président de la Biennale de Lyon et donc grand patron de la Biennale de la Danse et de celle d’Art contemporain.

Longtemps vice-président avant de succéder à Bernard Faivre d’Arcier il y a trois ans, il a décidé de claquer la porte et de le faire savoir via un communiqué de presse. François Bordry n’a jamais digéré d’apprendre en ouvrant les journaux que la Métropole de Lyon récupérerait les anciennes usines Fagor-Brandt dans le 7e arrondissement pour en faire un entrepôt TCL. Alors que le site désaffecté accueillait les Nuits Sonores, le Lyon Street Food Festival et surtout la Biennale d’Art contemporain. L'épisode avait déjà créé un malaise entre la Métropole et la Ville de Lyon, cette dernière n'ayant également pas été associée à la décision.

"La Métropole de Lyon conduit une politique marquée par une absence totale de concertation avec les associations et les institutions chargées de mettre en œuvre l’action culturelle", tacle François Bordry en direction des écologistes.

D’autant plus qu’à son arrivée à la tête de la Biennale de Lyon, il rêvait d’installer le siège de cette dernière dans les anciennes usines Fagor-Brandt.

L’ex-patron des Voies Navigables de France (VNF) de 1994 à 20008 prédit même un exode à venir si rien ne change : "Les élus se réveilleront sans doute, mais il sera trop tard, le jour où ils s’apercevront que la capitale, toujours à l’affut d’une faiblesse en province, pourra rapatrier à Paris, enfin, la 'grande Biennale française'".