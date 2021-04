Lyon : le retour des Nuits Sonores en juillet ! 

Après l’annulation de l’édition 2020 des Nuits Sonores, le festival qui fait vibrer les rues de la capitale des Gaules reviendra cet été dans un format inédit. Les concerts sont prévus du 20 au 25 juillet dans des lieux encore inconnus. Les lieux et la programmation seront dévoilés fin mai confie à LyonMag Guillaume Duchêne, directeur de la communication d’Arty Farty.

Contactée, la direction des NS indique que le festival se déroulera "dans le respect scrupuleux des mesures sanitaires et en conformité totale avec le cadre exigé, notamment grâce à un public assis et distancié, avec une jauge fortement limitée". Un véritable changement pour les festivaliers qui ont pour habitude de sillonner, de jour comme de nuit, les différents dancefloors des lieux réservés par Arty Farty comme la Sucrière ou les anciennes usines Fagor Brandt.

Une édition des Nuits Sonores "hors-série et pour la première fois estivale qui se réinventera autour d’une manière inédite d’aborder la place et la position du public comme sa relation aux artistes, tout en conservant les marqueurs forts de l’ADN du festival : l’indépendance, le décor urbain et l’esthétique industrielle, la volonté de faire la part belle à l’émergence et à l’innovation" expliquent les organisateurs.

A noter que les festivaliers ayant converti leur billet en bon d’achat ou ayant fait un don à l’association Arty Farty pourront accéder à une billetterie prioritaire pendant 24h. De quoi s’assurer sa place dans le festival musical le plus en vue dans l’agglomération lyonnaise.

