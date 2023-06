L’auditorium de Lyon recrute

Après la directrice, Aline Sam-Giao, deux membres de l’auditorium de Lyon ont décidé de quitter le navire. La secrétaire générale Emmanuelle Durand part pour devenir co-Directrice des Nuits de Fourvière et Ronald Vermeulen, ancien délégué artistique, a pris ses fonctions de Directeur de la programmation musicale de l’Orchestre symphonique de Montréal. Contrairement à la Directrice générale, les noms de leurs deux remplaçants sont déjà connus.

Laurent Croizier, actuellement Directeur adjoint des publics de l’Opéra National de Bordeaux, prendra la place d'Emmanuelle Durand en qualité de Secrétaire Général. "Quel immense plaisir de rejoindre l’Auditorium Orchestre", dit-il.

Le poste de Délégué artistique sera quant à lui occupé par Laurent Joyeux qui a été Directeur administratif et financier de l’Opéra de Lille puis Directeur artistique et général de l’Opéra de Dijon avant de créer, en 2020, sa société de conseil et d’accompagnement artistique. "Je suis très heureux et honoré de rejoindre l’AO, que le projet d’Aline Sam-Giao a contribué à faire rayonner et s’ouvrir encore sur la vie de la cité", affirme Laurent Joyeux.

Après avoir mené un projet salué par les deux nouvelles recrues de l’auditorium, la directrice va quitter son poste. Le recrutement de ce troisième remplaçant a commencé et devrait, quant à lui, aboutir au début de l’automne.