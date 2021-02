Victoires de la musique classique : les salariés du secteur culturel veulent occuper l'Auditorium de Lyon

Le collectif, qui réunit les salariés du secteur culturel, entend dénoncer "le marasme dans lequel est plongé le secteur". "Nos structures comme nos emplois se trouvent aujourd’hui menacés. Cette crise affecte déjà nos conditions d’existence et elle continuera à le faire dans les années qui viennent. Face à cette situation nous exigeons dès aujourd’hui des gestes forts du gouvernement", indiquent les manifestants dans un communiqué.

Ces derniers demandent la prolongation de l’année blanche jusqu’à un an après la reprise réelle du travail dans tous les secteurs, le retrait de la réforme de l’assurance chômage, la mise en place d'aides massives au secteur, l'abaissement du seuil d’heures pour permettre aux primo-entrants et aux personnes en rupture de droits d’accéder plus facilement à l’indemnisation, ainsi que le maintien de tous les droits sociaux.

"Le gouvernement, plus enclin à offrir des cadeaux aux capitalistes, laisse les plus précaires d’entre nous sans solution. Il multiplie les aides au patronat sans investir dans la santé, l’éducation ou la culture. Nous refusons cette société. Nous sommes solidaires de toutes celles et ceux que cette crise laisse encore plus sur le carreau", précise le collectif Unitaire 69, appelant à la mobilisation.