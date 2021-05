L’Opéra de Lyon appelle à lever les occupations des lieux culturels

L’Opéra national de Lyon, l’Odéon-Théâtre de l’Europe à Paris, La Criée Théâtre national de Marseille et le Théâtre national de Nice ont appelé ce mercredi à la levée des occupations des lieux culturels.

"Aujourd’hui, la réouverture au 19 mai est acquise et nous, directeurs et directrices de théâtres publics occupés, souhaitons rouvrir nos lieux, redonner aux artistes la possibilité d’exercer leur art, et aux spectateurs et spectatrices celles de nourrir leur vie d’autre chose que de leur vie familiale, professionnelle, ou parfois de leur solitude", peut-on lire dans un communiqué commun.

"Aujourd’hui les annonces du gouvernement, même si elles ne répondent pas à toutes les revendications, montrent que le dialogue existe et que des solutions sont recherchées pour prendre en compte les effets de la crise pour de nombreux intermittents jusqu’à la saison 22-23", poursuivent Stéphane Braunschweig (Odéon-théâtre de l’Europe), Macha Makeïeff (La Criée Théâtre national de Marseille), Muriel Mayette-Holtz (Théâtre national de Nice) et Serge Dorny dont le départ de l’Opéra de Lyon est par ailleurs prévu pour la fin de l’été.

"Après deux mois d’agoras qui ont leur ont permis d’exprimer des revendications et de peser sur les décisions du gouvernement, nous demandons aux occupants, notamment à la CGT qui est à l’origine du mouvement, de faire preuve de responsabilité et d’appeler à la levée des occupations en poursuivant le mouvement social par d’autres moyens que le blocage des lieux", estiment les quatre directeurs.

Le mouvement était arrivé mi-mars au sein de l’agglomération lyonnaise avec l’occupation du TNP de Villeurbanne puis de l’Opéra de Lyon où des sacs de couchage avaient notamment été installés.