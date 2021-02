Lyon va accueillir les Victoires de la musique classique

L'annonce a été faite ce mardi par la Ville de Lyon. L'événement aura lieu le 24 février prochain, et sera retransmis en direct sur France 3 et France Musique, à 21h. Présenté par le Lyonnais Stéphane Bern et Marina Chiche, ce concert sera dirigé par Nikolaj Szeps-Znaider, qui a pris ses fonctions en septembre dernier à l'Orchestre national de Lyon.

Les Victoires de la musique classique récompensent chaque année les jeunes artistes qui ont marqué l’année 2021 dans différentes catégories : soliste instrumental, artiste lyrique, révélation instrumentale, révélation lyrique, compositeur.trice et enregistrement.

Se succèderont sur scène les ténors Michael Spyres et Lawrence Brownlee, les chefs d’orchestre Glass Marcano et Leonardo García Alarcón et la Cappella Mediterranea. Alex Vizorek et le duo Jatekok se produiront également sur la scène de l’Auditorium et Jordi Savall sera présent à l'occasion du trentième anniversaire du film Tous les matins du monde.

"Accueillir cette soirée à Lyon participe de notre engagement en faveur d’une culture vivante, audacieuse, tournée vers les publics. Nous sommes fiers de notre orchestre : ce 24 février, fidèle à sa réputation, il représentera le meilleur de la musique et touchera le plus grand nombre depuis l’Auditorium Maurice Ravel, l’une des plus grandes salles de concert françaises", a réagi Grégory Doucet, le maire de Lyon.

A noter que la traditionnelle Victoire d'honneur, qui récompense chaque année un artiste international, sera exceptionnellement dédiée à l'ensemble des musiciens et à l'avenir de la musique. Elle sera symboliquement remise aux élèves du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon.