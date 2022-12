Lyon : le dépôt TCL des anciennes usines Fagor-Brandt opérationnel en 2028

Le président de la Métropole de Lyon et du Sytral n’a pas reculé : les anciennes usines Fagor-Brandt deviendront bien un dépôt TCL pour rames de tramways.

Les élus de Sytral Mobilités l’ont voté cette semaine : le programme des opérations a été validé en vue d’une ouverture du dépôt en 2028.

Le site basé dans le 7e arrondissement dans le quartier de l’Artillerie comprendra une zone de remisage couverte permettant d’accueillir 44 rames de 43 mètres, avec une extension possible pour 22 rames supplémentaires. Ainsi qu’une zone de maintenance de 11 travées équipées de fosses et passerelles et divers ateliers spécialisés et des bureaux.

Le syndicat mixte en charge des TCL explique ce besoin d'un dépôt par le lancement à venir des nouvelles lignes T9 et T10, ainsi que le prolongement de T6 au nord. Ce qui entraînera la multiplication des rames en circulation.

Ce sont 100 millions d’euros qui seront nécessaires pour ce projet, dont 60 millions rien que pour les travaux qui débuteront mi-2025 avec le traditionnel passage obligé du désamiantage.

"Un travail étroit a été mené avec la mairie du 7e et la Mission Gerland afin d’intégrer au mieux le projet dans la vie du quartier et de permettre l’implantation future d’activités artisanales", a commenté Bruno Bernard.

L’écologiste s’était attiré les foudres de ses pairs, notamment la maire du 7e Fanny Dubot mais surtout l’adjointe au maire de Lyon en charge de la Culture, Nathalie Perrin-Gilbert. Car jusqu’à présent, les anciennes usines Fagor-Brandt est un lieu dédié à la création et à l’exposition d’oeuvres. Les Nuits Sonores y sont restées plusieurs années, suivies par la Biennale d’art contemporain.