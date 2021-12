Lyon-La Duchère : Nicolas Le Bellec écarté, Jordan Gonzalez nommé entraineur

L'annonce a été faite ce jeudi après-midi, quelques jours seulement après l'élimination de La Duchère en 32e de finale de la Coupe de France par St Etienne. "Au terme d’une première partie de saison décevante", les deux parties ont décidé "de mettre un terme à leur collaboration". C'est Jordan Gonzalez, actuellement responsable du pôle formation U16-U18 et entraîneur de l’équipe U18, qui est nommé entraîneur de l'équipe N2.

"Âgé seulement de 31 ans, il est l'un des deux plus jeunes entraîneurs du championnat de National 2. Son parcours professionnel est déjà solide", précise le club dans un communiqué.



"Sa parfaite connaissance du club, son expérience et l’ambition de sa jeunesse devront mener Jordan Gonzalez à éloigner le plus rapidement possible l’équipe de la zone de relégation et obtenir des résultats plus conformes aux objectifs fixés par la direction du club pour cette saison", espère la direction de Lyon-La Duchère.

Lyon-La Duchère est actuellement 10e du championnat de National 2.