Près de Lyon : un homme porté disparu depuis Noël

Depuis le 24 décembre, Philippe L.H. est porté disparu. L’homme âgé de 51 ans a quitté son domicile de Mions à pied, en possession de son portefeuille et de son téléphone portable et n’a plus donné signe de vie depuis. Il est considéré comme étant "fragile psychologiquement", d’où l’inquiétude chez les forces de l’ordre.

Un appel à témoins est lancé : Philippe fait 1m70, est de corpulence forte, a les cheveux courts de couleur châtain et les yeux noirs. On ne sait pas quels vêtements il portait lors de sa disparition.

Son téléphone portable a borné à Mions le 26 décembre mais n’a plus été actif depuis.

Toute personne apercevant Philippe doit contacter la gendarmerie de Mions au 04 72 90 17 70 et peut engager une discussion "calme et rassurante" avec le quinquagénaire.