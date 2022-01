La meilleure destination pour voyager directement depuis l’aéroport de Lyon

Voyager en Europe serait un choix évident, avec des destinations comme Barcelone, Belfast, Copenhague, Rome ou Stockholm tout à côté. Cependant, saviez-vous que vous pouvez également voyager à l’international depuis l’aéroport de Lyon ? L’une de ces destinations est Montréal au Canada. Une fois à Montréal, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, visiter n’importe quelle partie du pays et tout cela n’est qu’à un voyage en avion. Vous devez toutefois demander une AVE avant de partir pour le Canada.

Ce n’est probablement pas une coïncidence qu’il y a des vols directs entre les deux villes, car elles sont des villes jumelles depuis 1989. L’un des objectifs les plus importants est la coopération entre les universités pour améliorer l’enseignement et la recherche et améliorer le domaine scientifique. De plus, la collaboration signifie aussi que les deux cultures apprennent à se connaitre, pour favoriser les contacts sociaux et humains et la prospérité économique.

Montréal est la plus grande ville de la province du Québec, et constitue un bon point de départ pour visiter le Canada. La ville est l’une des plus anciennes du Canada, fondée en 1642, et la deuxième ville la plus peuplée, avec 1,7 million d’habitants. Vous pourriez facilement passer une semaine à Montréal, à explorer les nombreuses choses qu’elle a à offrir. Si vous aimez la culture et les arts, il y a le célèbre Musée des beaux-arts de Montréal, mais aussi le musée d’histoire naturelle et l’institut culturel qui préserve le patrimoine culturel des Inuits du Nunavik. En outre, le vieux centre-ville, avec son architecture française, mérite également une visite. Si vous préférez la nature et les randonnées, vous pouvez monter sur le Mont-Royal, qui se trouve au milieu de la ville et qui prête son nom à la ville. Près de Montréal se trouve le parc national du Mont-Tremblant. Ici, vous pouvez faire de la randonnée en été et du ski en hiver, mais il existe de nombreuses autres activités de plein air que vous pouvez pratiquer. Pour les vrais gourmands, Montréal a beaucoup de très bonne nourriture à offrir. Non seulement est le Québec connu pour sa poutine, les baguels de Montréal sont par ailleurs délicieux. On y trouve aussi de nombreuses brasseries artisanales avec des bières intéressantes à déguster ; et n’oubliez pas le sirop d’érable.

Si vous avez toujours voulu visiter Montréal, et que vous habitez à Lyon ou dans les environs, c’est le moment d’y aller. N’oubliez pas de préparer votre voyage à temps en demandant l’AVE obligatoire.

Demander une AVE pour le Canada

Pour les voyageurs français, une AVE est obligatoire pour entrer au Canada. Il s’agit d’une autorisation de voyage électronique qui est liée numériquement à votre passeport. Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’un visa physique, mais qu’il vous suffit de demander une AVE.

Il s’agit d’une procédure très simple qui peut être effectuée dans un formulaire en ligne. Elle coute 19,95 € et prend généralement moins de 24 heures pour être approuvée, mais il est utile de la faire à temps avant de partir. L’AVE Canada est valable pendant 5 ans, ou jusqu’à l’expiration de votre passeport. Pendant cette période de validité, vous pouvez voyager un nombre illimité de fois au Canada, chaque fois pour une durée maximale de six mois. Cela signifie que si vous avez exploré Montréal et avez envie de voir plus de Canada, vous pouvez facilement le faire.

Si vous souhaitez rester dans la région francophone du Québec, vous pouvez également visiter la ville de Québec, qui a une histoire très intéressante. Vous pouvez aussi vous aventurer encore plus loin et visiter la région de la Gaspésie, où se trouvent deux parcs nationaux propices à la randonnée et à d’autres activités de plein air. Vous pouvez par ailleurs vous rendre dans le sud et visiter la Nouvelle-Écosse ou l’Île-du-Prince-Édouard.

Toutefois, il ne s’agit là que d’une petite partie du Canada. Si vous aimez voyager et que vous venez d’atterrir à Montréal en provenance de Lyon, vous pouvez aller à Toronto ou à Ottawa, ou encore plus loin, à Banff pour les montagnes Rocheuses, ou à Vancouver dans la région où on parle anglais. Il y a quelque chose pour tout le monde au Canada.