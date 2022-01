Lyon : la gare de la Part-Dieu évacuée après la découverte d'un bagage abandonné

La SNCF a indiqué sur Twitter qu'une opération des forces de l'ordre était en cours en début d'après-midi.

La gare de Lyon Part-Dieu n'était plus desservie durant cette intervention, est-il précisé. Trois TER ont d'ores et déjà été supprimés entre Lyon et St Etienne, Lyon et Grenoble et Lyon et Bourg-en-Bresse. D'autres lignes ont vu leurs itinéraires ou leurs terminus modifiés.

L'alerte s'est teminée aux alentours de 14h. La gare a pu rouvrir et le trafic a repris progressivement.