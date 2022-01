Lyon : la police contrôle à Gare de Vaise, 10 verbalisations et 2 interpellations

Ce mardi après-midi, la police nationale a mené une vaste opération de contrôle sur ce site très animé du 9e arrondissement de Lyon. Le préfet du Rhône avait passé des consignes afin de vérifier que les restrictions sanitaires et les gestes barrières étaient bien respectés.

Le résultat a été probant puisque neuf personnes ont été verbalisées pour non-port du masque. Une autre a écopé d'une amende pour outrage sexiste à une policière.

Enfin, deux individus ont été interpellés pour violences contre personne dépositaire de l'autorité publique et pour détention de stupéfiants.

Si le masque en extérieur est assez peu respecté à Lyon et Villeurbanne malgré le retour de son port obligatoire depuis vendredi dernier, le masque dans les transports en commun lyonnais est également de plus en plus oublié par les usagers malgré bientôt deux ans d'existence de la mesure.