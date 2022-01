La ville de Charly va recevoir le label “Ville engagée contre le Sida”

Par le biais d’un communiqué de presse, la commune, située au sud de Lyon “souhaite démontrer qu'une petite commune peut mettre sa pierre à l'édifice et même déplacer des montagnes”. En effet, si les grandes agglomérations comme Saint-Etienne sont moteurs de prévention du VIH, cette dernière est devenue “quasi inexistante” au fil des ans.

La remise du label aura lieu au Théâtre Melchior, entre Jean-Luc Roméro-Michel, président de l’association ELCS (Elus Locaux Contre le Sida) et le Maire de Charly, Olivier Araujo. Le 17 septembre sera “une grande journée de sensibilisation et de prévention à destination des élus de la Métropole de Lyon, professionnels de santé, associations, citoyens…”.

Le sujet du “chemsexe” (le sexe sous drogue) sera également au cœur des discussions. Rien qu’en 2018, cette pratique a fait une vingtaine de morts dans la Métropole de Lyon.

À l’occasion de ce rassemblement, une équipe médicale sensibilisera sur “le sida de nos jours”, et une conférence sur les drogues de synthèses et le chemsexe aura lieu. Des témoignages et l’exposition “Portraits de vi(h)es” rythmeront cette démarche.