Lyon : avec de nouveaux horaires, la police vise 25 à 30% de patrouilles en plus

Les changements dans la police française continuent d’entrer en vigueur. En septembre 2019, une instruction diffusée parmi les fonctionnaires français avait annoncé le début d’un changement de rythme pour les policiers. Depuis ce 1er janvier, les fonctionnaires lyonnais sont donc progressivement sous le coup de nouveaux horaires. Des vacations plus longues, mais avec moins de jours travaillés chaque année.

De longues nuits

La majorité des membres de la Brigade anti criminalité, par exemple, travaillaient 8 heures durant quatre jours avant deux journées de repos. Désormais, leurs vacations prendront 11 heures et 8 minutes de leurs journées travaillées. Autre exemple avec les équipages de police-secours, avec leurs voitures siglées, qui eux patrouilleront durant des vacations de 12h08, avec un roulement entre deux équipes.

Certains fonctionnaires de l’agglomération lyonnaise qui patrouillent de nuit, comme l’une des brigades spécialisées de terrain ou un groupe de sécurité de proximité, sont donc dans les rues dès 14h et jusqu’à 1h du matin, sauf si une opération met plus de temps à être traitée et qui retarderait la fin de service.

De nombreuses directions en France avaient déjà opéré ce changement de rythme, tandis qu’à Lyon les policiers fonctionnaient encore avec d'innombrables cycles de travail. Pour les police-secours, il y en avait donc six créneaux horaires différents. Une situation jugée "kafkaïenne" dans les couloirs de l’Etat-Major. Aujourd'hui toutes les brigades de Police-Secours ont donc le même régime.

Un rythme intenable ?

Selon Sébastien Gendraud secrétaire adjoint départemental d’Unité SGP Police, "le problème de ces nouveaux cycles est que les policiers vont certes avoir moins de jours de travaillés, mais que dans le même temps les horaires seront plus longs. De manière générale, les policiers qui travaillent de nuit étaient opposés au projet. Et pour cause, il y a une véritable différence entre les services de jour ou de nuit".

Un "nuiteux", sous couvert d’anonymat, livre en effet à notre rédaction sa crainte d’être épuisé avec ce rythme : "vous arrêtez le service à 1h, mais le temps de rentrer puis manger et se doucher, il est déjà 2h. Il faut alors rapidement se coucher pour être en forme dès le lendemain midi. A la longue cela va être très difficile pour certains. De plus, nous étions organisés pour nos vies privées, par exemple avec des horaires calés avec les nourrices pour les enfants et il faut aujourd’hui tout changer. Nous aurions préféré que la réforme soit mise en place en septembre, à la rentrée".

Reste que d’après la DDSP du Rhône, un sondage avait été réalisé pour connaitre l’engouement des troupes sur ces nouveaux horaires. Près de 70% des policiers de la DDSP du Rhône avaient alors manifesté leur accord pour ce cycle binaire. De plus, deux pauses obligatoires de 20 minutes seront effectués durant chaque service, l’occasion pour les agents de se restaurer.

Plus de bleu dans les rues

Pour le directeur de la police lyonnaise Nelson Bouard, les nombreux cycles horaires qui étaient en place avant la réforme étaient "trop coûteux en effectifs, avec beaucoup trop d'agents à un même moment. C’est pour cela que les services, en concertation avec le personnel, se sont efforcés depuis un an de trouver les bons cycles horaires pour une réponse adaptée aux problématiques et qui fasse consensus. Certes, les vacations sont désormais plus longues, mais nos fonctionnaires auront environ 60 jours de travail en moins par an. De plus, la majorité des policiers vont bénéficier d'un weekend de repos sur deux, contre un sur six auparavant".

Nelson Bouard précise que ce travail abattu porte déjà ses fruits, "pour réduire les missions administratives afin de donner la priorité à l'opérationnel". Des objectifs clairs sont affichés par le patron des agents lyonnais : "je vise un accroissement de 25% à 30% des patrouilles. C'est d'ailleurs le cas depuis lundi matin. Ainsi, nous faisons en sorte qu'il n'y ait plus de carence sur un territoire, notamment dans les moments où la délinquance est la plus forte". Les véhicules siglés ou banalisés sont donc envoyés là où les faits risquent de se produire, comme les samedis et dimanches matin à la sortie des boîtes de nuit comme dans le 1er arrondissement. Cela, bien sûr, quand les établissements de nuit sont ouverts.

Des services mutualisés

Autre révolution à la DDSP du Rhône, et toujours dans l’idée d’être "plus forts partout", un certain nombre de petites unités vont prochainement fusionner avec à la clé des restructurations de commissariats. Mais pour la direction, il s’agit d’une solution pouvoir répondre plus rapidement et fortement à la demande. L’idée, selon Nelson Bouard, "sera de privilégier le service à l’enseigne. Aujourd’hui il ne faut pas savoir où sont les vestiaires mais bel et bien où sont les enquêteurs".

Un changement qui concerne notamment les agents de nuit, dont les effectifs ont été grossis depuis l’année dernière. Cette semaine encore, 74 policiers sont arrivés dans le Rhône, "dont plus de la moitié en Police-Secours, notamment pour les horaires nocturnes" précise Nelson Bouard. D’autres étapes sont d’ores et déjà en train d’être menées dans le renouveau de la police lyonnaise : le réajustement des effectifs entre ceux du jour et la nuit, mais aussi le nouveau découpage du territoire géré par la police avec quatre grands secteurs dans la Métropole de Lyon : ouest, est, sud et centre.

Sur ces dossier épineux, des syndicats se sont déjà opposés, en avançant des problématiques de transport entre le domicile et le commissariat pour des agents "dont le rythme de vie est déjà calé". D’intenses discussions sont déjà en prévision.

