Lyon : vaste opération de contrôle du port du masque sur le réseau TCL à la Part-Dieu

Après avoir contrôlé le respect des mesures sanitaires en Presqu’île la veille, les forces de l’ordre réitèrent l’opération dans le métro du quartier de la Part-Dieu. Cela fait déjà un an et demi que le port du masque a été rendu obligatoire dans les transports.

La large opération de contrôle du port du masque au sein du réseau TCL était accompagnée par Bruno Bernard, président du Sytral et de la Métropole de Lyon, et Ivan Bouchier, préfet délégué pour la défense et la sécurité.

2000 : c’est le nombre de contrôles effectués dans les transports de la Métropole de Lyon quotidiennement. Sous quelques flocons de neige, ceux organisés devant l’arrêt Part-Dieu du Tram T1, ont mené à une poignée de verbalisations. 135 euros pour un jeune homme à la sortie du dernier tram avant que le trafic ne soit paralysé par la panne électrique. Mais l’opération se poursuit dans le métro à quelques mètres de là.

Formant une file indienne pour contrôler qui rentre et qui sort, les agents du réseau TCL et la police travaillent en diapason, pour contrôler le port du masque et vérifier les titres de transports. D’un simple signe de la main, pointant son nez du doigt, l’un des policiers rappelle la manière correcte du port du masque. Les verbalisations relèvent de l’exception.

Après une trentaine de minutes, presque aucun masque n’était absent. Plus tard, à l’abri du flux important de passants, le préfet délégué tenait à “féliciter l’ensemble des usagers pour le respect de cette mesure”. Même s’il reconnaît que “le port du masque dans les trams et les bus est moins respecté”, Ivan Bouchier salue “l’efficacité des contrôles du masque dans les transports publics, surtout avec la propagation du variant Omicron”.

Le renforcement de l’opération a aussi eu lieu à la Gare de Part-Dieu. Les policiers SISTC (la sécurité dans les transports en commun) ont vérifié les titres de transports, les pass sanitaires et le port du masque. “Pas de pass, pas de train !” ordonne l’un des contrôleurs.

Bien que le préfet délégué promette “qu’il n’y aura pas de couacs” en fonction de l’adoption du projet de loi du pass vaccinal, l’un des policiers posté avant l’accès au quai demande : “Est-ce qu’un test PCR négatif passe encore ?”

“250 personnes sont chargées de contrôler quotidiennement le port du masque dans la métropole”, indique le président du Sytral. Il demeure pourtant une “disparité du port du masque selon les territoires”.

N.S