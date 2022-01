Lyon : une grenade lacrymogène de la police atterrit dans un appartement, trois enfants et leur mère incommodés

Tandis que la situation devenait de plus en plus tendue et qu'ils faisaient l'objet de jets de projectiles, les forces de l'ordre ont dû faire usage gaz lacrymogène aux alentours de la place de la Comédie, dans le 1er arrondissement de Lyon.

C'est en milieu d'après-midi que, selon nos informations, une grenade lancée par la police a atterri dans un appartement du 3e étage d'un immeuble occupé par une mère et ses trois enfants.

Les fonctionnaires en armure sont tout de suite montés et les pompiers ont immédiatement été appelés. Ces derniers confirment à LyonMag que les occupants de l'appartement n'ont pas été blessés. La famille a juste été "légèrement incommodée" par les vapeurs, toujours selon notre source.