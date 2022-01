Viols dans une chicha de Lyon : ouverture du procès ce mardi

La nuit du 4 novembre 2017 avait été marquée par une sordide affaire. Ce jour-là, LyonMag avait révélé que deux jeunes femmes avaient été violées dans une chicha du quai Arloing, le "Time Up", dans le 9e arrondissement de Lyon.

Deux jeunes femmes âgées d’une vingtaine d’années avaient été violées plusieurs fois sous la menace d’une paire de ciseaux dans ce bar associatif. Elles avaient également assuré aux policiers avoir été obligées de consommer de la cocaïne. Les deux victimes avaient indiqué avoir été retenues dans l’établissement durant plus de dix heures, malgré qu’un appel soit passé au 17 vers 6h45 du matin, mais elles n’avaient pas réussi à donner assez de précisions sur l’emplacement de la chicha.

Des SMS avaient aussi été envoyés à un ami des victimes pour lui demander d’alerter la police. Mais le destinataire des messages, qui avait passé un bout de la soirée avec les deux jeunes femmes, ne s’était réveillé que peu avant midi pour alerter les forces de l’ordre.

Les policiers avaient immédiatement foncé en direction du local. Arrivés sur place, les agents avaient interpellé un homme âgé de 46 ans, non sans mal. Sous l’emprise de stupéfiants et braguette ouverte, il avait été placé en garde à vue. Un autre suspect, âgé lui de 39 ans, avait aussi été arrêté par les enquêteurs.

Me Serge Pasta, avocat de ce dernier, affirme que son client n’a pas commis de viol, mais aurait laissé faire "ne trouvant pas le courage de réagir face à un individu sous cocaïne dont il craignait la réaction". Déjà condamné pour recel, vol et trafic de stupéfiants, l’accusé avait été libéré et placé sous contrôle judiciaire en attente du début des débats aux 24 colonnes.

Le procès devait se dérouler en septembre 2020, mais l’un des deux accusés avait été frappé par un malaise cardiaque après la première journée d’audiences. Cette fois encore, l’affaire sera jugée à huis-clos à la cour d’assises du Rhône, sur demande des deux jeunes femmes.

Le verdict est attendu vendredi.

J.D.