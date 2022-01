Grève des écoles à Lyon : Grégory Doucet apporte son soutien aux personnels en lutte

C'est avec ces mots publiés sur Facebook que le maire de Lyon Grégory Doucet annonce soutenir l'important mouvement de grève qui touche l'ensemble de la France ce jeudi 13 janvier.

"La pagaille provoquée par la gestion approximative de la crise sanitaire par le Ministre de l'Education aggrave une situation déjà invivable", poursuit l'élu écologiste en s'en prenant donc directement à jean-Michel Blanquer.

Comme dans tout l'hexagone, le mouvement social impacte largement les écoles de la capitale des Gaules dont celles gérées par la municipalité. "A Lyon, nos agents travaillent d'arrache-pied et au quotidien avec les professionnels de l'éducation pour assurer la continuité pédagogique en respectant les mesures sanitaires. Pourtant, nous devons, depuis plusieurs mois, composer avec des changements permanents et non concertés qui entraînent, à terme, l'épuisement des personnels, des parents et surtout des enfants", déclare Grégory Doucet en tant que chef des écoles primaires de sa ville.

Il demande donc au ministère de "cesser de ne proposer que des solutions approximatives et de construire seul sa stratégie". Pour lui, Jean-Michel Blanquer et ses équipes doivent "reconnaître l'expertise des personnels de l'éducation et les collectivités locales, qui vivent la situation au plus près du terrain".

"Il s'agit là d'assurer l'avenir de nos enfants. Le négliger serait une faute politique grave", conclut-il.