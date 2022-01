Lyon : happening de la Primaire Populaire en plein centre-ville ce samedi

Alors que Christiane Taubira et Anne Hidalgo sont attendues à Lyon ce samedi, un rassemblement de la Primaire Populaire débutera à 14h30 dans le 1er arrondissement de Lyon.

"99 jours pour gagner", c’est le nom donné au happening réalisé par les bénévoles locaux de la Primaire Populaire qui aura lieu ce samedi en début d’après-midi. L’événement débutera par un rassemblement et des prises de paroles sur la place des Terreaux.

Puis de 15h30 à 15h45, toujours sur la grande place aura lieu l’annonce qui dévoilera les candidats qui seront présentés au vote de la primaire Populaire du 27 au 30 janvier.

"Ce sera l’occasion d’interpeller les citoyens afin de les inviter à s’inscrire au vote et d’exprimer les spécificités de cette investiture populaire", indiquent les organisateurs.

Pour rappel, derrière cette primaire se cache le désir de n'avoir qu'un seul candidat fort pour représenter la gauche au premier tour de l'élection présidentielle 2022. Or, à part Christiane Taubira et Anne Hidalgo, personne ne semble intéressé par ce scrutin vu par certains comme l'unique recours pour être au second tour et faire barrage à l’extrême droite.