"Christiane Taubira peut porter la voix de la gauche unie" : Renaud Payre ravi après sa victoire à la Primaire populaire

Ce dimanche, l’ancienne ministre de la justice et candidate à la présidentielle 2022 Christiane Taubira est arrivée en tête du scrutin pour la Primaire populaire.

Ayant réuni plus de 390 000 votants, l’initiative citoyenne qui avait pour objectif d’unir la gauche et l’écologie, était pourtant rejetée par les principaux candidats de gauche.

L’ex garde des sceaux s’est alors hissée à la première place devant l’écologiste Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon avec l’obtention de la mention "bien plus". Anne Hidalgo est arrivée à la cinquième position avec la mention "passable plus".

Les résultats étaient fondés sur le "jugement majoritaire". Chaque électeur donnait alors une mention aux candidats : très bien, bien, assez bien, ou insuffisant

Pour Renaud Payre, Vice-Président de la Métropole de Lyon chargé de l’Habitat, du logement social et de la politique de la ville et fervent soutien à la candidate de gauche : "400 000 votants pour une primaire qui est organisée en dehors de tous partis, c’est déjà très bien, c’est un évènement dans cette campagne. Que ce soit Christiane Taubira qui soit désignée, je m’en réjouis, mais c’est la suite qui est importante, c’est l’appel à l’unité", a déclaré l’ancien directeur de Science Po Lyon.

"Aujourd’hui on est face à une gauche et une écologie qui sont inaudibles. Alors que le débat se porte de plus en plus sur l’exclusion et le rejet de l’autre, qu’on ne traite pas du bilan du quinquennat actuel et alors que les inégalités n’ont cessé de progresser, oui il faut une voix et moi je pense qu’elle ne peut être que la voix de l’unité. Vu la violence des réactions depuis dimanche soir, je trouve ça assez triste aux regards de l’attente qu’ont les hommes et les femmes qui veulent que cette voix de l’écologie et de la gauche soit entendue. On essaie d’enfermer la gagnante de cette primaire, en disant que 'c’est une candidature de plus', mais je rappelle quand même que les partis se sont pliés et ont participé à la rédaction du socle commun. C’est donc un peu curieux de dire cela, surtout que la première réaction de Christiane Taubira a été de dire qu’il fallait avancer ensemble", a poursuivi l’élu.

En attendant de voir comment les électeurs, militants et sympathisants réagiront, car pour Renaud Payre, "c’est ça qui compte" et pas seulement "la réaction des chefs", le Vice-Président de la Métropole de Lyon se dit "très inquiet" du fait que le débat "tourne autour de thèmes qui, il y a encore quelques années n’était même pas entendables".

"La médiocrité du débat, et même plus que ça, le fait que des digues sautent, que des thèmes deviennent des thèmes légitimes notamment sur la haine de l’autre, tout ça est particulièrement inquiétant. Nous n’avons jamais eu autant besoin d‘une gauche et d’une écologie unie, et on ne l’entend pas. Je suis d’autant plus désespéré, que ce que l’on fait localement, par exemple à la Métropole de Lyon, de manière unie, écologiquement, eh bien on ne serait pas capable de le faire nationalement, ça c’est quand même le grand paradoxe. Alors oui je pense qu’elle peut porter cette voix, et que la violence de réactions de dimanche soir montre bien qu’il s’est passé quelque chose", a conclu Renaud Payre.

