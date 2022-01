Procès des viols dans un bar à chicha de Lyon : l'accusé attrape le Covid-19, renvoi à l'été 2022

Ce vendredi, à l’occasion du dernier du procès débuté mardi aux Assises du Rhône, la présidente n’a eu d’autre choix que d’annuler les trois jours précédents de débats et d’annoncer son report à l’été prochain.

Et pour cause, l’un des deux accusés avait été déclaré positif au Covid-19. Il se trouve que c’est le même homme qui avait fait un malaise cardiaque en septembre dernier lors de la première tentative de tenue du procès, entraînant le renvoi à ce mois de janvier.

C’est finalement le 4 juillet que son complice présumé et lui seront jugés pour ces faits qui remontent à la nuit du 4 novembre 2017, dans le bar à chicha "Time Up" du quai Arloing dans le 9e arrondissement de Lyon. Deux jeunes femmes âgées d’une vingtaine d’années avaient été violées plusieurs fois sous la menace d’une paire de ciseaux dans ce bar associatif. Elles avaient également assuré aux policiers avoir été obligées par les deux accusés de consommer de la cocaïne. Les deux victimes avaient indiqué avoir été retenues dans l’établissement durant plus de dix heures.

Un appel avait été passé au 17 vers 6h45 du matin, mais elles n’avaient pas réussi à donner assez de précisions sur l’emplacement de la chicha pour que les forces de l’ordre volent à leur secours.

Des SMS avaient aussi été envoyés à un ami des victimes pour lui demander d’alerter la police. Mais le destinataire des messages, qui avait passé un bout de la soirée avec les deux jeunes femmes, ne s’était réveillé qu’à la mi-journée pour alerter les forces de l’ordre.