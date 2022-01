Près de Lyon : il dépose illégalement des meubles dans la rue mais laisse sa photo dans un tiroir

Cet habitant de Saint-Germain-Nuelles dans le Beaujolais l’a appris à ses dépens. Le 30 avril 2021, plutôt que d’aller à la décharge, il réalisait un dépôt sauvage de meubles dans la rue à Lozanne.

Selon le Progrès, il laissait ainsi une table, des chaises, un meuble, de la vaisselle et un matelas.

Les policiers municipaux de Lozanne avaient eu la bonne idée de regarder dans les tiroirs du meuble. Ils découvraient alors une photo d’identité de l’individu et une attestation d’assurance mutuelle avec son nom.

Autant dire que l’enquête n’a pas été longue.

L’individu était jugé ce jeudi à Villefranche-sur-Saône et il a reconnu les faits. Il a expliqué avoir agi dans la précipitation un dimanche après s’être séparé de sa compagne. Il a été condamné à rembourser les frais d’enlèvement à la commune de Lozanne, soit 150,50 euros, mais aussi 300 euros de dommages et intérêts et 300 euros d’amende.