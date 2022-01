OL-ASSE : les supporters stéphanois interdits de déplacement à Lyon pour le derby

Ainsi, toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’ASSE ou se comportant comme tel sera interdit de déplacement à Lyon, Meyzieu et Décines vendredi toute la journée.

Il sera également interdit aux supporters stéphanois de circuler et stationner sur la voie publique dans le centre-ville de Lyon vendredi de 8h à minuit. Impossible également pour eux d'accéder au Groupama Stadium.

"Par ailleurs, la possession, le transport et l’utilisation de tous pétards ou engins pyrotechniques et de tout objet pouvant être utilisé comme projectile, ainsi que la possession et le transport de boissons alcoolisées seront interdits à l’intérieur et aux abords du Groupama Stadium vendredi de 8h à minuit", précise également la Préfecture du Rhône.