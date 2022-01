Affaire de la sextape : une saisie d'huissier de 230 000 euros sur le compte de Karim Benzema

La somme de 230 000 euros a été prélevée par voie d'huissier sur le compte de l'attaquant du Real Madrid. Il s'agit de la somme que le tribunal de Versailles avait condamné le Brondillant à payer à Mathieu Valbuena.

Pour rappel, Karim Benzema avait été condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende pour complicité de tentative de chantage à l'encontre de son ancien coéquipier en équipe de France. Il avait également été condamné à rembourser 80 000 euros de frais de justice. Enfin, Benzema et les quatre autres prévenus avaient été condamnés à payer solidairement la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice moral.

Comme il ne payait pas les 230.000 euros demandés par Mathieu Valbuena au titre de l'action civile, la défense a fait saisir via un huissier cette somme sur un compte bancaire français de Karim Benzema la semaine dernière. Cela a provoqué un blocage partiel de ce compte, a précisé une source proche du dossier à l'AFP.

La défense de Karim Benzema avait, de son côté, demandé de placer cette somme de 230.000 euros sous séquestre en attendant le procès en appel.