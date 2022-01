L’OL féminin réalise un gros coup en signant l’américaine Lindsey Horan

Après Megan Rapinoe et Alex Morgan, le club retente sa chance avec Lindsey Horan. La milieu de terrain de Portland a signé ce jeudi soir à Lyon, sous forme de prêt d’un an et demi jusqu'à l'été 2023.

La différence avec ses compatriotes passées par l’OL avant elle, c’est que Lindsey Horan connaît bien la France. Car elle a évolué sous le maillot du PSG entre 2012 et 2016.

L’internationale américaine de 27 ans, championne du monde en 2019, a également joué avec Amandine Henry en 2017 à Portland, et retrouve Catarina Macario avec qui elle évolue en sélection.

L’OL se félicite dans un communiqué de cette signature qui vient "compléter l’effectif de Sonia Bompastor pour cette deuxième partie de saison, avec l’ambition de retrouver les sommets et de décrocher un maximum de titres".