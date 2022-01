Présidentielle 2022 : le lyonnais Thibaut Monnier prend la direction des fédérations de Reconquête pour Eric Zemmour

Déjà coordonnateur régional adjoint du parti d’Eric Zemmour en Auvergne-Rhône-Alpes, le co-fondateur de l’ISSEP avec Marion Maréchal a pris ce dimanche la direction des fédérations de Reconquête en France.

"Merci à Eric Zemmour et à tous nos coordonnateurs régionaux et départementaux pour leur engagement", a réagi Thibaut Monnier, ancien patron du RN en Isère et colistier d’Agnès Marion aux municipales lyonnaises en 2020.

Outre la gestion des arrivées de nouveaux adhérents, les fédérations locales sont à pied d’oeuvre pour trouver les précieux parrainages manquants au candidat à la présidentielle 2022. Sans oublier la préparation des élections législatives.