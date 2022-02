Chandeleur : Lyon célèbre la crêpe grâce à Madamann et au Lyon Crêpes Festival

A l’occasion de la Chandeleur, la crêperie Madamann se charge de poursuivre la réputation de Lyon comme capitale de la gastronomie.

Cela fait quatre ans que la crêperie Madamann est installée aux Halles de la Martinière. Ce soir, à son comptoir, la vraie galette bretonne et sa crêpe seront au menu, avec d’autres produits authentiques comme l’andouille de Guémené.

La crêperie propose également une recette assez insolite, celle du chef Raymond Oliver. La recette de 1954 avait été partagée par l’INA sur Youtube. Cette pâte à crêpe a la particularité de contenir énormément d’alcool : rhum, bière ou encore pastis. Simon Lebatteux, gérant de la crêperie, a assuré l’originalité gustative de cette recette. “La pâte est très liquide, et il faut un vrai coup de main pour la cuire sur le billig. Elle est alors très croustillante, avec un vrai goût anisé.” explique-t-il. Le tout pourra être accompagné d’une bolée de cidre breton.

Le second temps fort à l’occasion de la Chandeleur aura lieu ce weekend. La quatrième édition du Lyon Crêpes Festival se déroulera au Heat, une foodcourt située dans le quartier de la Confluence. Le principe : allier l’authenticité des crêpes bretonnes de Madamann à la street food.

Une suite logique pour le gérant de la crêperie. Ces “mercenaires de la crêpe” comme ils se désignent, sont partis d’un constat : “à travers nos voyages, on s’est rendus compte que la street food s’est emparée de la crêpe et des galettes partout dans le monde." Ce Lyon Crêpes Festival sera également l’occasion pour Madamann de collaborer avec d’autres chefs.

La soirée Chandeleur et spécialités bretonnes aura lieu directement au comptoir Madamann aux Halles de la Martinière ce mercredi à 19h. Et pour ce qui est du Lyon Crêpe Festival, il est ouvert au public samedi de 11h30 à 23h et dimanche de 11h30 à 18h. L’entrée est gratuite.