Jeux Olympiques d’hiver de Pékin : la lyonnaise Chloé Trespeuch en argent !

Chloé Trespeuch a terminé 2e de la finale de snowboardcross, laissant filer la première place à l’américaine Lindsey Jacobellis. Enfin, la Canadienne Meryeta Odine complète le podium.

Sur France TV, peu après sa course finale, la Lyonnaise a expliqué ressentir "un tourbillon d'émotions" dans son corps : "je suis tellement heureuse. Ça récompense beaucoup de travail de toute une équipe. Je suis hyper émue de partager ça avec tout le staff. J'avais beaucoup de pression je n'avais pas envie de décevoir mes proches et l'équipe mais [...] quand il y a la réussite et le plaisir c’est génial."

La jeune athlète de 27 ans, employée au service communication interne de la SNCF Rhône-Alpes en gare de Lyon Part-Dieu, a donc de nouveau brillé aux Jeux Olympiques d'hiver. La sportive de Val Thorens avait déjà décroché une médaille de bronze aux JO de Sotchi en 2014.

Il s'agit de la 6e médaille pour l'équipe de France dans ses JO d'Hiver.