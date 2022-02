Chloé Trespeuch, une vice-championne olympique de retour à Lyon

Ce jeudi vers 13h à la Gare de la Part Dieu, Chloé Trespeuch la vice-championne olympique médaillée d’argent à l’épreuve de snowboard cross des JO d’hiver était de retour chez elle à Lyon.

Attendue sur les quais par ses proches et ses collègues de travail, Chloé a montré son émotion une fois sortie du train en provenance de Paris. "Hyper excitée" de rentrer à la maison, la snowboardeuse a déclaré qu’il s’agissait "du meilleur moment pour partager sa victoire"."Quand on gagne la médaille tout seule c’est chouette, mais les moments les plus fort c’est lorsqu’on les vit avec les autres", a exprimé la vice-championne olympique.

Aussi présente sur les quais de la gare, Laura Tarantola, ancienne médaillée olympique lors des JO d’été à Tokyo et amie de Chloé qui fait elle aussi partie du dispositif "SNCF Athlète". La sportive de haut niveau est venue féliciter son amie pour sa victoire. "Je suis trop contente pour elle, je sais par quoi elle est passée, et cette médaille c’est vraiment génial", a déclaré la rameuse d’aviron avec une grande émotion et des larmes pleins les yeux.

A son arrivée, Chloé Trespeuch a elle aussi réagi avec beaucoup d’émotions.

"C’était mes troisièmes JO, et même si le contexte était un peu particulier avec le Covid, je retiens la performance et surtout le plaisir que j’y ai pris. Parce que j’avais plus d’expérience, j’étais favorite, mais j’ai mieux réussi à gérer ce statut et j’y suis vraiment allée avec plus de sérénité parce que j’avais beaucoup travaillé pour cette médaille et je me suis dit de faire ce que j’avais faire, de mettre tout le travail en place et de me faire plaisir. J’ai voulu profiter de cette journée parce que ça faisait 4 ans que je l’attendais et j’avais envie d’en profiter pleinement, de donner tout ce que j’avais et puis voir le résultat à la fin, mais vraiment le maître mot c’était les sensations et le plaisir, puis quand en plus on a réussi une fois en bas, c’est encore plus fort".

Déjà médaillée de bronze en snowboard au boardercross en 2014 alors qu’elle n’avait que 19 ans, la Lyonnaise originaire de Bourg-Saint-Maurice attendait impatiemment cette médaille d’argent.

"Cette médaille d’argent elle est encore plus forte, parce qu’en 2014 j’avais l’objectif de la médaille mais à la fois j’avais tellement peu d’expérience que j’y allais pour découvrir, avec la fougue de la jeunesse. En 2018, j’arrivais favorite, je voulais vraiment la médaille et je l’ai loupé de peu. Ça m’a vraiment marqué et ça a été dur de rebondir. Du coup, obtenir cette médaille à Pékin, depuis 8 ans que j’y pense, et après mon "échec" de 2014, je me suis tout de suite dit qu’il fallait que je prouve que j’étais capable d’aller en chercher une autre. C’est un beau défi et je marche beaucoup aux défis, donc ce gros challenge d’aller chercher une deuxième médaille olympique c’est chose faite et voilà je suis regonflée à bloc. J’ai envie de repartir aussi sur la fin de saison parce qu’il me reste deux étapes de Coupe du Monde".

Cette édition des Jeux Olympiques placée sous d'importantes contraintes sanitaires a beaucoup été critiquée, en raison des protocoles sanitaires jugés "trop strictes". Mais pour Chloé Trespeuch, le plus important était de se concentrer sur la performance. "En effet c’était moins convivial, avec plus de contraintes que les deux dernières olympiades, mais je pense qu’en étant athlète de hauts niveaux, on apprend vraiment à s’adapter. Moi je fais un sport d’extérieur donc on est tout le temps dans l’adaptation, alors c’était seulement une contrainte à prendre en plus mais quand on est focalisé sur la performance, ça ne me dérange pas".

La Lyonnaise a clôturé ses déclarations avec une émotion forte et beaucoup d’espoir sur l’avenir

"Quand je regarde ma médaille, je vois tout le travail mis en place, tous les sacrifices et je me dis que c’est sans regret. C’est une belle récompense, avec beaucoup d’émotions et une concrétisation de toutes les décisions que j’ai prises dans ma carrière pour améliorer ma préparation physique et mentale. Aussi pour manager avec le travail et le sport donc c‘est sans regret et je serai prête à continuer pendant encore longtemps cette intensité de travail".

Une intensité d'entraînement qui risque de reprendre très rapidement pour l’athlète qui a déjà rendez-vous dans moins d’un mois en Autriche, pour les qualifications de la Coupe du Monde de snowboard. La snowboardeuse qui se place actuellement en deuxième position du classement général compte bien aller chercher le bloc de cristal.

J.N.