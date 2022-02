Sergi Darder reconnaître s’être "fait dessus" en arrivant à l’OL

Son but légendaire face au PSG en 2016 (centre de Rafael qu’il récupère d’un sombrero au-dessus de Thiago Silva) est encore dans les têtes de tous les supporters de l’OL.

Pour ESPN, le milieu de terrain espagnol aujourd’hui âgé de 28 ans est revenu sur plusieurs aspects de son passage à Lyon (72 matchs disputés, toutes compétitions confondues, entre 2015 et 2017 pour 5 buts et 9 passes décisives). Sergi Darder a reconnu avoir mis les pieds dans "une équipe d’enfer. Je suis arrivé là-bas et, pardonnez-moi l'expression, je me suis fait dessus. Mais j'ai plus appris pendant ces 2 ans que pendant 10 ans en Espagne".

Sergi Darder a également révélé que l’OL avait profité du fait que son club Malaga avait cédé une partie de ses droits à un fonds d’investissement. "Je suis allé à Lyon le dernier jour du marché. Ma clause de rachat officielle était de 40 millions d'euros, mais j'ai ensuite appris que le fonds avait un accord selon lequel si une offre de 12 millions d'euros arrivait et que Malaga refusait de vendre, ils pouvaient me vendre. Cela ne s'est produit qu'à la dernière minute. Quand vous ne savez pas à qui vous appartenez, c'est assez difficile", raconte l’Ibérique, qui n’a jamais quitté l’Espanyol Barcelone depuis son prêt en provenance de Lyon en 2017.