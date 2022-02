Près de Lyon : elle vivait avec une quarantaine de chats dans son appartement

En début d’année, la Société protectrice des animaux (SPA) a reçu un signalement qui concernait une surpopulation de chats dans un appartement du centre-ville de Villefranche-sur-Saône. Après s’être saisi de l’affaire, le service communal d’hygiène s’était rendu au domicile en question.

Selon nos confrères du Progrès, ce logement composé de 4 pièces était habité par une femme.

Face à cette surpopulation de chats, le premier contact s’est avéré difficile d’après Alexandre Portier, élu chargé de la sécurité à Villefranche-sur-Saône. Les chats n’étant pas atteints de grosses maladies, certains étaient très maigres et vivaient dans des conditions qui n'étaient semble-t-il pas optimales.

Abîmé par des griffures, le lieu était empreint d’une forte odeur d’urine et d’excréments qui constituait "une véritable nuisance pour le voisinage". Un mois plus tard, la SPA a effectué un nouveau passage et a confirmé que l’environnement était inadapté à une telle concentration de chats. Afin de trouver une solution viable et de soulager la propriétaire, l'adjoint au maire a indiqué que 10 autres chats ont été emmenés.

Ce dimanche, le collectif Chats libres de Villefranche-Beaujolais a indiqué dans un post Facebook avoir sauvé six chats. La propriétaire traumatisée de la première intervention, était en pleurs au moment de se séparer à nouveau de certains de ces animaux de compagnie.

D’après Alexandre Portier, aucune sanction à l’égard de la Caladoise n’est pour l’heure envisagée. "Nous sommes face à des situations où nous devons rester humains".