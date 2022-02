Près de Lyon : une automobiliste renverse un gendarme et prend la fuite

Vers 15h, un motard de la gendarmerie qui se rendait en urgence sur les lieux d'un accident a été renversé par une automobiliste au rond-point des chantiers, à l'entrée nord de la commune caladoise.

Le militaire a chuté et a été légèrement blessé tandis que le véhicule poursuivait sa course. Selon le Progrès, un témoin de la scène a relevé la plaque d'immatriculation de l'automobiliste en fuite puis a tâché de la rattraper pour lui signaler les faits. La jeune femme a alors indiqué qu'elle ne s'était rendue compte de rien et lui a promis de faire demi-tour pour s'enquérir de l'état de santé du gendarme.

Sauf qu'elle a de nouveau pris la fuite.

Grâce à la plaque d'immatriculation communiquée aux enquêteurs, la jeune femme a été identifiée et interpellée à son domicile à Villefranche. Lors de sa garde à vue, elle a reconnu les faits et a expliqué que son véhicule n'était pas assuré. L'enquête se poursuit.