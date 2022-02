Lyon : un piètre converti condamné pour avoir réclamé "un combat à mort" entre l'islam et la République

Ce Lyonnais qui étudie le droit à Marseille avait réalisé une série de tweets jugés inquiétants fin 2020. Selon le Progrès, il écrivait notamment que "la loi islamique et la loi de la République sont incompatibles. L’une doit disparaître". Il appelait de ses voeux "un combat à mort".

Fraîchement converti à l'islam, l'individu présente toutes les caractéristiques du pied nickelé paumé. Moqué par son nouvel entourage car il continuait à manger du porc et à boire de l'alcool, incapable d'apprendre l'arabe et de réciter ses prières, il semblait avoir davantage une fascination pour le terrorisme que pour le Coran. Dans son ordinateur, des recherches sur le sort à réserver aux mécréants et la guerre de religions ont été retrouvées.

Il n'avait presque pas parlé de sa conversion à ses proches. Notamment parce que son père tiendrait plus de l'islamophobe que de l'islamophile.

L'expertise psychiatrique a permis de rappeler que le prévenu était fasciné par le feu et avait incendié son collège plus jeune.

Face aux juges, le jeune homme a expliqué avoir compris ses erreurs, notamment grâce à ses conversations avec l'aumônier de la prison.

Pour ses tweets, mais aussi pour avoir essayé d'acheter à son père un pistolet et des munitions sur le dark web, il a écopé de 15 mois de prison. Une peine qui ne le conduira probablement derrière les barreaux, puisqu'il a fait de l'incarcération préventive en 2021.

Son père, qui avait passé commande de l'arme, a lui été condamné à 8 mois de prison avec sursis.