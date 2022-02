Parti de l'OL, Xherdan Shaqiri révèle qu'il ne s'entendait pas avec Peter Bosz

Et malgré les résultats compliqués, voire calamiteux certains mois comme en décembre dernier, les supporters de l'OL restent courtois, parfois en soutien de l'entraîneur néerlandais.

Mais dans le vestiaire, c'est une autre histoire. Après avoir mis Marcelo au placard en début de saison et recadré récemment Jérôme Boateng, on apprend que ses relations avec Xherdan Shaqiri étaient également tumultueuses. C'est l'ailier suisse qui l'a révélé.

Parti cet hiver aux Etats-Unis pour évoluer sous le maillot des Chicago Fire, Xherdan Shaqiri a vidé son sac lors de la conférence de presse le présentant aux médias américains : "Il y avait quelque chose avec l'entraîneur, tactiquement et personnellement, où je ne m'entendais pas bien avec lui". D'où sa grande volonté de "partir de France", immédiatement acceptée par les dirigeants lyonnais.

L'origine de cette mésentente avec le coach n'a pas été dévoilée. On peut imaginer que le placement sur le terrain du Suisse a été une source de tension entre les deux germanophones. C'est paradoxalement à l'occasion de son dernier match avec Lyon face à Marseille qu'il a été le meilleur, dans un rôle de numéro 10 (1 but, 1 passe décisive et 1 cliché iconique dans les vestiaires après la victoire).

Pour rappel, l'OL a finalement réussi à faire une plus-value sur l'ancien joueur de Liverpool, recruté 6 millions d'euros l'été dernier et revendu à Chicago pour 7 millions.