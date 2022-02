Nuits de Fourvière à Lyon : le programme sera révélé le 8 mars !

Les Nuits de Fourvière réunissent depuis 1946 différentes formes d’art, que ce soient le théâtre, la danse, l’opéra, le cirque, et bien sûr la musique, dans les théâtres romains lyonnais inscrits à l’UNESCO. Plus de 150 000 spectateurs sont espérés cet été pour les 130 représentations du festival.

Si l'intégralité de la programmation pour l’édition 2022 des Nuits de Fourvière est attendue pour le 8 mars prochain à 11h, quelques artistes ont déjà confirmé leur venue dans la capitale des Gaules, comme l'habitué des lieux Matthieu Chedid les 20, 21 et 22 juin, Calogero le 28 juin ainsi que Queens of The Stone Age le 14 juillet.

Les Nuits de Fourvière l’ont également confirmé : l’ouverture du festival se fera en compagnie de la Comédie-Française, qui mettra Molière à l’honneur avec Le Tartuffe ou l’Hypocrite, les 2, 3 et 4 juin au Grand Théâtre de Fourvière.

Quant à la billetterie, l’ouverture aura lieu le mardi 15 mars à 12h sur le site du festival.